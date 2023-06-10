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مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج عبر 185 رحلة إلى جدة والمدينة

02:54 م السبت 10 يونيو 2023
مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج عبر 185 رحلة إلى جدة والمدينة

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية لمطار القاهرة الدولي، نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الطيران المدني.

وتابع زكريا أن الشركة ستنقل من خلال الجسر الجوي 11 ألف حاج للقرعة، و5300 للتضامن والجمعيات وبين 5 آلاف و8 آلاف حاج للسياحة، و3 آلاف حاج فلسطيني، و7400 حاج من دولة مالي، وتنقسم الرحلات في مرحلة الذهاب إلى 72 رحلة للمدينة المنورة و78 رحلة إلى جدة.

وأشار "زكريا" إلى أن هناك تعليمات بتسهيل إنهاء إجراءات الجسر الجوي والحجاج داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب غرفة متابعة على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الجسر الجوي.​

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مصر للطيران يحيى زكريا القابضة لمصر للطيران رحلات الحجاج

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