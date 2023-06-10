إعلان

BBC

رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم بيراميدز" يستضيف سفراء عرب وأجانب لاطلاعهم على تطوير منطقة الأهرامات

02:53 م السبت 10 يونيو 2023
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
  • عرض 10 صورة
    رئيس مجس إدارة أوراسكوم بيراميدز يستضيف سفراء عرب وأجانب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:

نظم المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، جولة سياحية للعديد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين يمثلون دولهم داخل جمهورية مصر العربية.

وتأتي الجولة بهدف اطلاعهم على أعمال التطوير داخل منطقة الزيارات والتي قامت بتنفيذها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

ورافق "جزارين"، السفراء، في جولتهم داخل منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة وقام باطلاعهم على أحدث المستجدات التي تمت في المنطقة، بما في ذلك المحطات والمطاعم وساحات الانتظار للسيارات والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لا سيما وأن منطقة الزيارات باتت تضم أغلب الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر طبقا للمعايير العالمية المُطبقة داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

سوق مصراوى

أوراسكوم بيراميدز عمرو جزارين سفراء عرب تطوير منطقة الأهرامات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج عبر 185 رحلة إلى جدة والمدينة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر فور ظهورها