استكمال جلسات الحوار الوطني غدا.. ننشر جدول أعمال الأسبوع الثالث

كتب- مصراوي:

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 11 يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منهما جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ويوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، سيتم عقد جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما يتم عقد جلستين حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي

ويوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، سيتم عقد جلستين لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما يتم عقد جلستين حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.​