لحاجزي الشقق والأراضي.. إسقاط 80% من غرامات التأخير بهذه الشروط
كتب- محمد عبدالناصر:
اعتمدت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة على وجود عدد كبير من التيسيرات للمتقدمين لحجز الشقق السكنية والأراضي والوحدات الإدارية والتجارية.
آخر التيسيرات هو ما بدأ من اليوم، عبر الإعفاء من سداد 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.
من المستفيد من هذه التيسيرات؟
يستفيد من تقدم لحجز الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتسري هذه التيسيرات في الحالات الآتية:
- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير.
شروط الاستفادة
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
وأهابت الهيئة بالعملاء الذين تخلفوا عن سداد قسط أخير أو أكثر باستغلال فترة التيسيرات للسداد، حيث ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور انتهاء فترة التيسيرات.
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