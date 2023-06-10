تأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. محافظ القاهرة يسلمها للفائزين قبل سفرهم

كتب- محمد نصار:

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة المستوى الأول البالغ عددهم 135 حاجا والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدا أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وكل معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام.

كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التي قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج مصر.

وأوصى محافظ القاهرة، الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ود. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، ود. عز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومشرفي الرحلات، ومديري الفنادق، ومديري الإدارات الإجتماعية، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الحفل، سلم محافظ القاهرة هدية للحجاج عبارة عن شنطة سفر تحتوي على ملابس الإحرام وكروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارئ وكتيب لشرح مناسك الحج، واختبار سريع لكوفيد للاطمئنان في حالة أصيب الحاج بدور برد.