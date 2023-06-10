على دراجة هوائية.. الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية فجرا
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كتب- محمد نصار:
نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، صورا من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم للكلية الحربية.
وبدأت زيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية فجرا بعد عودته من الجولة الأفريقية بقليل، حيث ظهر الرئيس على دراجة هوائية وسط المارة والسيارات.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، زيارة تفقدية للكلية الحربية.
وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارا وتأكيدا للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.
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