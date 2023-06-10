وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيات العالمية

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيات لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.

وقال الوزير، إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وتقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية "تامة الصنع"، وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.

كما تهدف إلى متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لجميع المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن والعمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

جاء ذلك خلال وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.​