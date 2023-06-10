نقل رحلات مصر للطيران المتجهة للقصيم إلى مبنى الركاب رقم 3

(مصراوي):

أعلنت مصر للطيران، أنه اعتبارًا من السبت، سوف يتم نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية من مبني الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة أنه لمزيد من المعلومات التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000