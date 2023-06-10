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ندوة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" فى مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

05:00 ص السبت 10 يونيو 2023
ندوة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" فى مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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كتب- محمد شاكر:
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي في الخامسة من عصر اليوم السبت ندوة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، يحاضر فيها الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات والملقب إعلاميا "صائد الهاكرز" وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الاعلى للثقافة، وذلك كجزء من سلسلة الندوات الإلكترونيّة التي تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية.

وأشار الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن الندوة التي تنفذها مكتبة مصر الجديدة، تتناول التحديات والفرص التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعة كبيرة - مع التركيز بشكل خاص على روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدور محاور الندوة حول كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى مجال عملك، فوائد وتهديدات الذكاء الاصطناعي، حماية الاطفال من العنف فى المجتمع الرقمى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي نبيل حلمي وليد حجاج

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