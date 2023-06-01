السفارة الأمريكية في القاهرة: سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن تزور مصر غدًا

(أ ش أ):

تصل السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، غدا الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

ومن المقرر أن تغادر السيدة الأولى الأربعاء فى رحلة تستغرق 6 أيام، وشارك مكتبها بعض التفاصيل مع وكالة "أسوشيتد برس."

وأوضحت الوكالة أن هذه أول زيارة لجيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير.

قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسمها: "تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".

وقالت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة". .