أول تعليق من حزب مستقبل وطن على أحداث نقابة المهندسين
كتب- نشأت علي:
قال حزب مستقبل وطن، إنه يتابع ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات مغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت يوم 30 مايو، بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد الحزب في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيداً عن المزايدات والأساليب الملتوية.
وشدد الحزب على أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات، كما أوضح أن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة كما أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة.
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