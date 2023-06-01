​الكتلة البرلمانية لبورسعيد: 6 قرارات لصالح أهالي المحافظة تشمل البطاقات الاستيرادية

كتب- نشأت علي:



أعلن النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، الاستجابة لمطالب نواب المحافظة والتي حرص خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ كافة الأدوات البرلمانية المكفولة للتصدي لها بالعمل الجماعي بين كل نواب المحافظة في كافة اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لوقف ضرر الآلاف من الأسر في مصدر رزقهم ولتحقيق الحياة الكريمة لأهالى بورسعيد والارتقاء بالمحافظة، إذ وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على 6 قرارات تنتصر للشارع البورسعيدي ومصالحه.

وأكد "اللمعي"، أن الموافقات شملت تنفيذ الأحكام القضائية لأصحاب البطاقات الإستيرادية، وفتح باب التظلمات للبطاقات الموقوفة، إعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، التأكيد على ضرورة تخصيص قطعة أرض داخل المحافظة بالإضافة إلى أرض الحي الإماراتي للإسكان التعاوني، واتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ الخطة الإستثمارية لمشروع "الحلم"، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، وللجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في حرصهم على تنفيذ مطالب الأهالي بمحافظة بورسعيد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه قد تم التأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام، والاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم احقية الحصول على البطاقة والحصة، أما أصحاب البطاقات الاستيرادية الذين أقاموا دعاوي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى المقامة.