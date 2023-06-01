التحويلات المرورية عقب إغلاق محور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادي النيل نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يستمر الإغلاق لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهراً بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كباري المشاة المتعارضة مع المشروع.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.

وأشار المحافظ، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبري ١٥ مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً إلى كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين .

ثانياً : الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.