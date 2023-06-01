الأرصاد: لا تقتربوا من لوحات الإعلانات والأشجار حتى هذا اليوم
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(مصراوي):
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استمرار سوء الأحوال الجوية سيستمر لغدا الجمعة، والذي يشهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة والرمال، موضحة أن تلك الرياح ستكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.
وأضافت لبرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "سرعة الرياح تجاوزت الـ50 كيلو متر، بالإضافة إلى سحب رعدية، ما عطل الرؤية الأفقية، وستظل درجات الحرارة مرتفعة غدا وأمطار خفيفة ورعدية، وحتى يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح".
ونصحت "غانم" مرضى الجيوب الأنفية والشعب الهوائية، بعدم الخروج في هذه الأجواء وضرورة ارتداء الكمامات، كما حذرت من الاقتراب من الأشجار والبنايات المتهالكة ولوحات الإعلانات حتى يوم السبت.
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