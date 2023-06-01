إعلان

BBC

نائب محافظ الجيزة تتفقد عددًا من المشروعات التنموية في بولاق الدكرور

07:19 م الخميس 01 يونيو 2023
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة خطتها في رفع كفاءة الشوارع الجانبية والداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأجرت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، جولة ميدانية للوقوف على أعمال تطوير ورصف شارع آل عامر ومتفرعاته ببولاق الدكرور من تركيب للانترلوك ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة والبلدورات لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك بحضور النائب محمد الحسيني والنائب محمود هشام توشكي أعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

وفي نفس الاطار، تفقدت "هند" بيت ثقافة زنين للوقوف على إجراءات تطويره ورفع كفاءته لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

كما شهدت نائب المحافظ بدء أعمال مشروع الإحلال والتجديد الشامل لمركز شباب زنين وذلك استجابة لمطالب المواطنين ليكون نافذة رياضية للقاطنين بالمنطقة.

شملت الجولة، متابعة انتظام العمل بمكتب بريد صفط اللبن الذي تم تجديده لإتاحة كل الخدمات البريدية للمواطنين بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تفقد مدرسة مصطفى كامل الرسمية ومجمع المدارس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

سوق مصراوى

نائب محافظ الجيزة هند عبد الحليم رفع كفاءة الإنارة المشروعات التنموية في بولاق الدكرور بيت ثقافة زنين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزير الزراعة يناقش خطة التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل |الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة والأتربة