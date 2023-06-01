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مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و500 ميجاوات احتياطي الشبكة القومية اليوم

06:49 م الخميس 01 يونيو 2023
مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و500 ميجاوات احتياطي الشبكة القومية اليوم

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 31 ألف 200 ميجاوات، مضيفًا أن الحمل الأقصى سيصل مساء اليوم الخميس إلى 31 ألفًا و600 ميجاوات.

وتوقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 14 ألفًا و500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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