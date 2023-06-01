الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة والأتربة
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(مصراوي):
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الحالية عبارة عن منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لكتل هوائية ونشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة.
وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "DMC"، إلى أن سرعة الرياح تعدت 45 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن، موضحة أن الأجواء المتقلبة مستمرة ليوم غدٍ الجمعة.
وقالت إن الأجواء غير المستقرة مستمرة ليوم غدٍ الجمعة، بينما تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر مع انخفاض في الرؤية وغالبا على مدار اليوم، والذروة في أجواء العاصفة الترابية كانت اليوم الخميس وغدا الجمعة ومع حلول بعد غدٍ السبت سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة في ظل هبوب كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط".
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