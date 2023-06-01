الطيران المدني: انتظام حركة الإقلاع والهبوط بالمطارات رغم العاصفة الترابية

كتب- محمد عبيد:

انتظمت حركة الملاحة الجوية في مختلف المطارات، كما انتظت حركة إقلاع وهبوط الطائرات والسفر والوصول، رغم سوء الأحوال الجوية بسبب العاصفة الترابية ونشاط رياح.

وقالت مصادر ملاحية، إن موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد لم تؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن أو المطارات الداخلية، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وتابعت المصادر أن هناك غرفة عمليات ومركز متابعة في كل مطار يتابع أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، مؤكدة أن قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين داخل المهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأشارت المصادر إلى أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية؛ فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي تتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس الغير مستقر دون تعطل الحركة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، نشرت صورا من الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تأثر البلاد بنشاط رمال على أغلب الانحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية الى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصده محطة أرصاد القاهرة.