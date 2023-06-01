الأرصاد تحذر المواطنين: الموجة الترابية مستمرة غدا الجمعة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية التي تتعرض لها محافظات مصر من أتربة ورمال مثارة وأمطار وحرارة مرتفعة مستمرة غدا الجمعة أيضا.

وأضافت منار غانم، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الهيئة أعلنت منذ أمس الأربعاء وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في أغلب محافظات السواحل الغربية "الصحراء الغربية" والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة لتصل إلى 40 مئوية في فترات النهار على القاهرة الكبرى.