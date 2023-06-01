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بالصور.. رياح وأتربة وأمطار على منطقة المهندسين بالجيزة

03:02 م الخميس 01 يونيو 2023
  • عرض 5 صورة
    رياح وأتربة وأمطار
  • عرض 5 صورة
    رياح وأتربة وأمطار
  • عرض 5 صورة
    رياح وأتربة وأمطار
  • عرض 5 صورة
    رياح وأتربة وأمطار
  • عرض 5 صورة
    رياح وأتربة وأمطار
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كتب- أحمد عبد المنعم:

تصوير- محمد معروف:

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة رياحا مثيرة للرمال والأتربة، كما تعرضت إلى أمطار متفرقة مع وجود غطاء سحابي.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود حاليا أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، نشرته عبر صفحتها على فيسبوكـ، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة تسجل 37 درجة مئوية.

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رياح أتربة أمطار منطقة المهندسين بالجيزة رياح مثيرة للرمال

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