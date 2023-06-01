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موجة رمال وأتربة تغطي سماء 6 أكتوبر -صور

02:42 م الخميس 01 يونيو 2023
  • عرض 3 صورة
    موجة رمال وأتربة
  • عرض 3 صورة
    موجة رمال وأتربة
  • عرض 3 صورة
    موجة رمال وأتربة
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موجة رمال وأتربة تغطي سماء 6 أكتوبر -صور

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسامة عبد النبي:

ضربت رياح محملة بالأتربة والرمال بشكل مفاجئ مدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

ورصدت عدسة مصراوي انتشار الأتربة التي غطت سماء مدينة أكتوبر منذ قليل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية. ​

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سوق مصراوى

موجة رمال وأتربة سماء 6 أكتوبر رياح محملة بالأتربة محافظة الجيز أجواء شديدة الحرارة نشاط رياح مثير للرمال

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