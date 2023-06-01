19 مليون دولار إضافية.. قرار جمهوري بشأن منحة من الولايات المتحدة

القاهرة- (أ ش أ):

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا برقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.