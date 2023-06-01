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BBC

19 مليون دولار إضافية.. قرار جمهوري بشأن منحة من الولايات المتحدة

01:54 م الخميس 01 يونيو 2023
19 مليون دولار إضافية.. قرار جمهوري بشأن منحة من الولايات المتحدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- (أ ش أ):

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا برقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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