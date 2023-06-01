الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم لمسافة 300 متر بسبب مترو الخط الرابع

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة إستكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة).

وفي ذلك الإطار، ستقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق (المساحة) بالمرحلة الثانية مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3 أمتار بداية من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفي السيد بطول مايقرب من 300 متر في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور ومنع الإشغالات بمحيط الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية التالية:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينا بشارع سيد أبو الخير واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يسارا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفي السيد.

- ثم الدخول يسارا بشارع أحمد لطفي السيد واستكمال السير به وصولا لشارع الأهرام.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة طريق - أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين.​