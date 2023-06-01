بدائل الثانوية العامة| تفاصيل الالتحاق بمدرسة الغزل والنسيج

كتبت– منة الله عبدالرحمن:

بدائل الثانوية العامة 2023.. تعد هذه الجملة الأكثر بحثًا منذ بداية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فبدأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عام 2022/2023، في البحث عن الالتحاق ببدائل الثانوية العامة، خاصًه بعد نجاح قطاع التعليم الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الأعوام الماضية.

ويعرض مصراوي" خلال تلك التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن مدرسة الغزل والنسيج كإحدى المدارس البديلة للثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

تعد مدرسة الغزل والنسيج، ضمن المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الإعدادية، وتتميز بالعديد من المميزات، أبرزها التخصص في مجال الصناعة، و يتخرج الطلاب منها، وهم يحملون خبرات ومهارات تؤهلهم في سوق العمل، وتقبل الطلاب من مجموع 240.

أقسام المدرسة

- قسم الغزل.

- قسم النسيج.

- قسم تريكو آلي.

- قسم ملابس جاهزة.

- قسم طباعة وتجهيز المنسوجات.

- قسم زخرفة وتنسيق وإعلان.

مميزات مدرسة الغزل والنسيج

- فرص التدريب العملي في المصانع والشركات.

- حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال سنوات الدراسة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 500 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

- 1 صورة من الشهادة الإعدادية.

- عدد 1 صورة شخصية حديثة للطالب.

- شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب.

- عدد 1 نسخة من الشهادة.

- نسخة من بطاقة ولي الأمر.

- استمارة التسجيل في المدرسة الثانوية.