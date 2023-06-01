نتيجة الإعدادية 2023 بالقاهرة.. احصل عليها عبر هذا الرابط

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 خلال ساعات عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ %.

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية