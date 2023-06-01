"طيران ناس" يُعلن نقل أكثر من 100 ألف حاج خلال موسم 1444

كتب- يوسف عفيفي:

كشف طيران ناس الناقل الجوي السعودي، عن خطته لنقل أكثر من 100 ألف حاج في الموسم الحالي 1444ھ/2023 م من أكثر من 13 دولة، رافعاً عدد الحجاج والمعتمرين الذين نقلهم منذ تأسيسه عام 2007 إلى أكثر من مليوني حاج ومعتمر.

وبحسب بيان "طيران ناس" تتوزع الدول التي سينقل منها طيران ناس الحجاج في العام 1444هـ على قارتي آسيا وأفريقيا وتشمل دول الجزائر المغرب موريتانيا نيجيريا بوركينا فاسو، ساحل العاج السنغال، غانا، النيجر، جزر القمر، الهند، بنغلاديش، وكازاخستان.

وأكملت الشركة استعداداتها لضمان تقديم أفضل خدمة وتجربة لضيوف بيت الله الحرام منذ ركوبهم إلى الطائرة وخلال الاستقبال وحتى مرحلة المغادرة بعد أدائهم لفريضة الحج، مع توفير فريق تنفيذي مختص يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة مركز العمليات الرئيسي لمتابعة العمليات التشغيلية، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع إدارتي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة والجهات الحكومية المعنية.

واستعدادًا لموسم الحج، تسلم "طيران ناس" أوائل مايو طائرته الرابعة من طراز إيرباص A330 عريض البدن، لتعزيز القدرة التشغيلية وزيادة عدد الركاب على الوجهات متوسطة إلى طويلة المدى، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون راكب وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 من خلال استراتيجيته للنمو والتوسع التي تم إطلاقها في أوائل عام 2022، تحت شعار "نربط العالم بالمملكة، يهدف طيران ناس للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.