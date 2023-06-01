الذروة اليوم.. الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا وتستمر حتى يوم السبت المقبل 3 مايو 2023.

وتشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على بعض المناطق، كما ترتفع درجات الحرارة ليلا، مع نشاط رياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقالت "منار" لمصراوي: إن أسباب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، ترجع إلى وجود كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع منخفض جوي صحراوي، وهذا ما يؤدي إلى الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة، ستكون اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لتسود أجواء شديدة الحرارة، حيث يشمل هذا الارتفاع يشمل كل أنحاء الجمهورية.

ونصحت "منار" المواطنين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لعدم الإحساس أكثر بارتفاع الحرارة ما يجعل الشعور بقيم أعلى في درجات الحرارة المعلنة، وتناول قدر كبير من السوائل ومهم يكون معانا "إزازة مية"، وعلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، ارتداء الكمامات والقيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصا مع الأتربة والرمل المثارة.

جدير بالذكر، أنه وفقاً للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاث أشهر حتى 23 سبتمبر المقبل.