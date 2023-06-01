محافظ القاهرة: تمشيط الشوارع من التعديات وحملات مكثفة بالمشروع الأمريكي بحلوان

الحرارة تتجاوز 40 درجة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليومين المقبلين

كتب- مصطفى صلاح:

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، رؤساء الأحياء بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشأت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين وذلك لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود الحملات التي يقوم بها حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية استجابة لشكاوى المواطنين والتي وردت بلقاء المواطنين والذي أقامته بمقر المنطقة الجنوبية الأسبوع الماضي، من خلال متابعة كافة التوصيات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع والمساهمة في تحقيق الإنضباط بالطريق.

وأسفرت الحملات، التي تم شنها على منطقة المشروع الأمريكي بحلوان رفع استاندات وحواجز وتند مخالفة تشغل حرم الطريق بمجاورة ٢، وذلك ضمن خطة المرور على كامل حي حلوان لإزالة الاشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى جانب متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع.

وحرصا على تطبيق القانون والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع أبو بكر الصديق أمام مستشفى الحميات بحلوان وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.