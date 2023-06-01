بالصور.. نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منطقة عرب يسار بحي الخليفة

الحرارة تتجاوز 40 درجة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليومين المقبلين

كتب- مصطفى صلاح:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، معدلات أعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة، في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالًا لجهود المنطقة الجنوبية لمتابعة المشروعات القومية الارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

وحرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم، على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة وبحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم و مسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة والأجهزة التنفيذية والمعنية بالحي، تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، حيث تم هدم ١١٠ عقارات لتبدأ أعمال المرحلة الثانية بالمنطقة بعد صرف التعويضات.

وخلال جولتها تحدثت مع أهالي المنطقة حيث عبر الأهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء أعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر إلى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة حرصها الدائم للجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات.