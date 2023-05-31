الحوار الوطني.. جودة التعليم: يجب أن يتضمن المجلس الأعلى للتعليم آليات للمساءلة والمحاسبة

كتب- إسلام لطفي:

أكدت أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أهمية المجلس الأعلى الوطنى للتعليم، لأنه كان حلم وطال انتظاره، مشيرة إلى أنه سيكون خطوة مهمة بجهود بناء الإنسان المصري.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة التعليم بالحوار الوطني، اليوم، مشيرة إلى أهمية أن يعمل المجلس الجديد على النهوض بأوضاع البنية التحينة لكافة المدارس وليس مدارس التعليم الفني كما هو وارد فى مشروع القانون المعروض.

ولفتت إلى ضرورة أيضا أن يتضمن مشروع القانون بنود خاصة بالمحاسبة والمُساءلة لكل الجهات المنفذة في مشروع القانون حتى نكون أمام تقيم لما يتم على أرض الواقع وفقا للاختصاصات الموضوعة.