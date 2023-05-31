الحوار الوطني.. عميد "تربية" بورسعيد: لا إصلاح للتعليم دون محاسبية وتقويم

كتب- إسلام لطفي:

ثمَّن الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب.

وقال خلال كلمته في جلسة خاصة بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اليوم، إنه من الضروري أن يكون المجلس جهة مستقلة، مؤكدًا أنه لا إصلاح للتعليم دون محاسبية ولا تطوير للتعليم دون تقويم.

وأضاف: ومشكلتنا أننا لا نُقوِّم الواقع لوضع أيدينا على المشكلات وعلاجها ودعم الإيجابيات.. والتعليم قضية وطن وليس وزير ووزارة.

وطالب بإعادة النظر في تشكيل المجلس حتى لا يكون مجلس وزراء مصغر، مشددًا على أنه لا بد أن يكون له استقلالية لأعضائه ويضاف الخبراء المعنيين في المجالات المختلفة، علاوة على أهمية إضافة بعض المواد، حيث إن المشروع أُعدَّ في عجالة سريعة ويحتاج إلى مزيد من الدقة والمراجعة.

وتابع: المشروع يحتاج إلى إضافة شروط اختيار رئيس المجلس والأعضاء والخبراء في مجال التعليم، وإضافة مادة تتعلق بالاختصاصات ولجان فرعية ونوعية مثل لجنة التعليم وتختص برسم سياسة التعليم وأنواعه في ضوء متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى ضرورة التعاون الدولي للتنسيق مع المنظمات الدولية التي تباشر العمل ذات الصلة في هذا المجال، مع ضرورة أن يراعي القانون عالمية التعليم والتدريب وفي بنوده تدشين استراتيجية التعليم والتدريب للجامعات العالمية التي يمكن الاستفادة منها.