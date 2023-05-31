تصل لـ 43.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة المتوقعة التي بدأت اليوم وتستمر وحتى يوم السبت 3 يونيو 2023.

وقالت "منار" لمصراوي: الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، تأخرت عن موعدها المعتاد من كل عام، وهذا طبيعي جدا أن نشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة وكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية ومنخفض صحراوي وهذا ما يؤدي إلى الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

وتابعت: فصل الربيع عادة ما يشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة لتتجاوز فيها العظمى على القاهرة الكبرى أحيانا لـ 40 و45 درجة في الأعوام الماضية وهذا معتاد أن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.

ووفقاً للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاث أشهر حتى 23 سبتمبر المقبل.

وقالت إن ذروة ارتفاع الحرارة خلال الموجة الحارة الحالية، ستكون غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، بسبب كتل هوائية صحراوية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار بين 38 و39 درجة، وتصل لـ 42 و 43 درجة مئوية على المناطق الجنوبية وتكون الأجواء شديدة الحرارة يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع يشمل كل أنحاء الجمهورية، بسبب الكتل الهوائية الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية مع المنخفض الجوي الصحراوي.

وأضافت أن البلاد تشهد خلال فترة الليل، أجواء معتدلة، لتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 24 و25 درجة على القاهرة الكبرى، مع استمرار نشاط الرياح يومي الخميس والجمعة، على مناطق عدة ويكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ووارد تقدمها لبعض المناطق الداخلية في الجمهورية.

ونصحت "منار" المواطنين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لعدم الإحساس أكثر بارتفاع الحرارة ما يجعل الشعور بقيم أعلى في درجات الحرارة المعلنة، وتناول قدر كبير من السوائل ومهم يكون معانا "إزازة مية"، وعلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، ارتداء الكمامات والقيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصا مع الأتربة والرمل المثارة.