عميد كلية التربية بالفيوم تقترح تغيير مسمى "الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"

كتب- إسلام لطفي

أكدت الدكتوره آمال ربيع كامل، عميدة كلية التربية بجامعة الفيوم، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرة إلى أهميته فى إصلاح التعليم فى مصر باعتبار التعليم خط الدفاع القومي في الجمهورية الجديدة.

واقترحت عميد كلية التربية بجامعة الفيوم خلال كلمتها بمناقشات قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مسمى المجلس إلى الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم باعتبار التدريب جزء من العملية التعليمية.

كما اقترحت إضافة اختصاص للمادة الرابعة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والمبتكرين لتعزيز الابداع فى مصر.

وطالبت بإضافة بند خاص للقضاء على وتجفيف منابع الأمية فى مصر والتي تبتلع أي تنمية فى المجتمع، بالإضافة إلي زيادة عدد الخبراء فى مجال التعليم خاصة التربويين باعتبارهم متخصصين فى هذا المجال.