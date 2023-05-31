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الست مالهاش الا بيتها.. ياسمين الخطيب تعلن عودتها لقناة النهار

08:07 م الأربعاء 31 مايو 2023
الست مالهاش الا بيتها.. ياسمين الخطيب تعلن عودتها لقناة النهار

ياسمين الخطيب

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت قناة النهار الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عودة ياسمين الخطيب من جديدة لشاشة النهار.

من جانبها، نشرت ياسمين الخطيب منشورا عبر صفحتها الرسمية على "توتير" كتبت فيه:"المعنى لحقيقي لـ"الست ملهاش إلا بيتها".. رجعت بيتي لشاشة النهار.

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ياسمين الخطيب شاشة النهار توتير قناة النهار

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