الست مالهاش الا بيتها.. ياسمين الخطيب تعلن عودتها لقناة النهار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت قناة النهار الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عودة ياسمين الخطيب من جديدة لشاشة النهار.

من جانبها، نشرت ياسمين الخطيب منشورا عبر صفحتها الرسمية على "توتير" كتبت فيه:"المعنى لحقيقي لـ"الست ملهاش إلا بيتها".. رجعت بيتي لشاشة النهار.