الست مالهاش الا بيتها.. ياسمين الخطيب تعلن عودتها لقناة النهار
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت قناة النهار الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عودة ياسمين الخطيب من جديدة لشاشة النهار.
من جانبها، نشرت ياسمين الخطيب منشورا عبر صفحتها الرسمية على "توتير" كتبت فيه:"المعنى لحقيقي لـ"الست ملهاش إلا بيتها".. رجعت بيتي لشاشة النهار.
قريبا ياسمين الخطيب تعود من جديد لشاشة #النهار pic.twitter.com/qv3Bb7yxKh— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) May 30, 2023
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