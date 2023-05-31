سلوى حداد تطالب بزيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس الوطني للتعليم

كتب- إسلام لطفي:

أكدت الدكتوره سلوى حداد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحة أهميته في إصلاح التعليم فى مصر باعتبار التعليم خط الدفاع القومي في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: غير موافقة على وجود جمع كبير من الوزراء في التشكيل.. ومن الممكن أن نكتفي بجزء بسيط منهم بالتنفيذ.

وطالبت بضرورة زيادة عدد الخبراء والإخصائيين، وذوي الخبرة، في تشكيل المجلس مع إدخال الشباب لدورهم الكبير في الإدلاء بمقترحات خارج الصندوق عكس ذوي السن الكبير".

كما نوهت بضرورة إدخال المجتمع المدني أيضا في تشكيل المجلس.