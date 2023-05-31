حدث في 8 ساعات| وظائف جديدة بـ 12 محافظة وعقوبات صارمة لمخالفي قواعد الحج

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توقيع الرئيس السيسي، على قانوني إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، وإنشاء الغرف السياحية، وإعلان وزارة القوى العاملة، 3687 فرصة عمل في 12 محافظة، وإعلان وزارة التموين، توريد 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، وتوعد وزارة السياحة والآثار، المخالفين لقواعد الحج بعقوبات صارمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الغرف السياحية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

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3 قرارات لمجلس الوزراء بشأن إعادة تخصيص أراضي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدانا، ومساحة 80639.27 فدانا.

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القوى العاملة تُعلن 3687 فرصة عمل في 12 محافظة تشمل ذوي همم

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

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"التموين": توريد 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 3 ملايين طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

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40 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

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"السياحة" تتوعد المخالفين لقواعد الحج بعقوبات صارمة

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، عن تفاصيل جديدة بخصوص الشركات السياحية المخالفة لموسم الحج، بالإضافة إلى المواطنين المخالفين لعام 1444/2023.

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الحوار الوطني.. بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

انطلقت الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، منذ قليل، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة (3 طرق لمعرفتها)

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وذلك بعد أن اعتمدها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأربعاء.

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نقيب الصحفيين يزور "النبراوي" لدعمه بعد أحداث الجمعية العمومية

زار الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على رأس وفد من نقابة الصحفيين، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء.

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