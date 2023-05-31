"زراعة الشيوخ": المجلس الوطنى للتعليم خطوة مهمة لإصلاح المنظومة في مصر

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي يتم مناقشته بجلسات الحوار الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية.

وقال "الجبلي": إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تساعد في بناء وتنمية الدول والمجتمعات، وبالتالي فكرة إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، يمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية مشاركة مختلف الجهات ومؤسسات الدولة في تطوير منظومة التعليم، وألا تكون جهة واحدة أو شخص واحد فقط هو المسئول عن تلك المهمة الوطنية الكبيرة.

وأشار إلى أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في توحيد سياسات التعليم والتدريب في كافة مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني والخاص والحكومي وتحقيق التكامل بينهم، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالبحث العلمى.

وأوضح أن اهتمام الرئيس السيسي، بمشروع القانون، وعرضه على جلسات الحوار الوطنى، يؤكد حرص الرئيس على تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وما يشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة خلال الفترة الحالية وكذلك في المستقبل.

وأكد الجبلى، أهمية مشروع القانون في ربط التعليم بباقى القطاعات والمجالات الزراعية والصناعية والتجارية، لتحقيق التنمية والتكامل بين تلك المجالات في النهاية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة سيكون نتيجة للنجاح في تطوير التعليم، كما أن كلما تم الإسراع في تطوير التعليم سنسرع في خطوات التنمية بالبلاد.