لجنة القيد بـ "الصحفيين" تعقد جلسة لمقابلة الحاصلين على قرارات التظلمات الأحد
كتب- إسلام لطفي:
قرَّرت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة خاصة لمقابلة الحاصلين على قرارات لجنة تظلمات القيد الاستئنافية.
وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم، إلى أنها ستراجع أوراق القيد، وذلك يوم الأحد 4 يونيو 2023 الساعة الثانية ظهرًا.
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