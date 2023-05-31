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لجنة القيد بـ "الصحفيين" تعقد جلسة لمقابلة الحاصلين على قرارات التظلمات الأحد

05:38 م الأربعاء 31 مايو 2023
لجنة القيد بـ "الصحفيين" تعقد جلسة لمقابلة الحاصلين على قرارات التظلمات الأحد

نقابة الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:

قرَّرت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة خاصة لمقابلة الحاصلين على قرارات لجنة تظلمات القيد الاستئنافية.

وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم، إلى أنها ستراجع أوراق القيد، وذلك يوم الأحد 4 يونيو 2023 الساعة الثانية ظهرًا.​

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