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للمستثمرين الأجانب.. قرار حكومي يسمح بالإقامة وفتح حساب مصرفي أثناء تأسيس الشركات

05:35 م الأربعاء 31 مايو 2023
للمستثمرين الأجانب.. قرار حكومي يسمح بالإقامة وفتح حساب مصرفي أثناء تأسيس الشركات

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.

سوق مصراوى

مصطفى مدبولي فتح حساب مصرفي قرار حكومي يسمح بالإقامة للمستثمرين الأجانب

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