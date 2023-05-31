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الحكومة توافق على التعاقد مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل 280 جرار

05:33 م الأربعاء 31 مايو 2023
الحكومة توافق على التعاقد مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل 280 جرار

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.

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التعاقد مع شركة تشيكية إعادة تأهيل 280 جرار الدكتور مصطفي مدبولي القومية لسكك حديد مصر

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