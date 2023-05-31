جهينة: التضخم العالي خفض الاستهلاك وحوَّل العملاء لمنتجات أقل سعرا

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن حجم مبيعاتها انخفض خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وأرجعت الشركة تراجع حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى ما يعانيه المستهلك من التضخم العالي مما أدى إلى تخفيض الاستهلاك، وتبديل المنتجات ذات الأسعار العالية بمنتجات أقل سعرا.

وأضافت الشركة، أن الانخفاض في حجم المبيعات جاء في قطاعي الألبان والعصائر، ثم بدرجة أقل في قطاع الزبادي بسبب التأثير الإيجابي لشهر رمضان.

ورغم ذلك أشارت الشركة إلى ارتفاع قيمة إيراداتها بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.4 مليار جنيه، والذي يعود إلى رفع الشركة أسعار بيع منتجاتها خلال العام الماضي لامتصاص الزيادة المباشرة في التكلفة الخاصة بمدخلات الانتاج، حيث وصلت الزيادة في القطاعات الأساسية تقريبا 60% خلال عام 2022، وفقا للبيان.

وتشهد مصر معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت مستوى 30% في الأشهر الأخيرة وذلك بسبب الخفض الحاد لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال آخر 14 شهرا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية عالميا والتي انعكست على مستوياتها محليا.

وسجلت جهينة صافي ربح بقيمة نحو 339 مليون جنيه في الربع الأول من 2023 محققا نمو بنسبة 135% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة بغرض التصدير (مركزات، وألبان، وعصائر) بمعدل نمو سنوي 200% لتسجل 286 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، حيث مثلت 8.3% من إجمالي إيرادات الشركة مقارنة بنسبة 4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.