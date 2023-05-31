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الحوار الوطني| الكشكي: آن الأوان لأن تكون السياسات ثابتة لصالح المواطن

03:42 م الأربعاء 31 مايو 2023
الحوار الوطني| الكشكي: آن الأوان لأن تكون السياسات ثابتة لصالح المواطن

الكاتب الصحفي جمال الكشكي

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كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك شكوى متكررة بأن أي وزير يتولى حقيبة وزارية ينسف استراتيجية الوزير السابق.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة يحملها منذ عام ٢٠٠٩ من خلال برنامجه الذي كان يحمل عنوان "كنت وزيرا"، لافتا إلى أن هذه الآفة الأزلية آن الأوان أن تعالج في هذا المشروع، بالإشارة إلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني.

وأضاف الكشكي أنه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والجميع يعاني من السياسات متغيرة.

وتابع: أمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو في صالح المواطن.

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