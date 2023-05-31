الحوار الوطني| جودة عبدالخالق يعلن رفضه لمشروع قانون "الأعلى للتعليم والتدريب"

كتب- إسلام لطفي:

أعلن جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم، مؤكدًا أن الحديث حاليًّا في الجلسة عن مجلس أعلى أو مجلس وطني، في ظل أنه تعددت المجالس واسمائها ولكن يوجد أزمة في التعليم في مصر.

وأضاف خلال الجلسة الخاص لمناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للتعليم: مشروع القانون يتحدث عن الفنيات فقط ولم يتطرق إلى رؤية شاملة.. والنقاش داخل مجلس الأمناء حول آليات تطبيق القانون ولكن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة كبيرة في التعليم في مصر.

وتابع: الدستور نص على استحقاقات للتعليم بداية من التمويل والدعم بنسبة تجاوزت ٧٪ ولكن مشروع الموازنة الجديد للدولة ٢٣/٢٤ نصت على ٢٪ فقط وهذا ليس بسبب عدم وجود موارد مالية ولكن بسبب عدم وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة.

وطالب بضرور إعداد صياغة منظومة التعليم والعمل على بناء هوية وطنية منصوص عليها.

وعقب الدكتوى جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني قائلا: هل هناك فكرة بديلة أم أنك ترفض وجود هيئة تنظم التعليم، ورد عبد الخالق: سأتقدم برؤية مكتوبة.