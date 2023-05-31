نقيب الصحفيين يزور "النبراوي" لدعمه بعد أحداث الجمعية العمومية

القاهرة - مصراوي:

زار الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على رأس وفد من نقابة الصحفيين، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان صادر عن نقيب المهندسين، أعلن وفد الصحفيين تضامنهم الكامل مع نقابة المهندسين، وإدانتهم ورفضهم لأعمال البلطجة والتخريب التي حدثت أمس في مقر انعقاد الجمعية العمومية نتيجة لرفض سحب الثقة من نقيب المهندسين، وتجديد المهندسين الثقة للنبراوي بأغلبية تجاوزت نسبة 90 بالمئة.

جاء اللقاء بحضور عدد من مجلس نقابة الصحفيين وبينهم محمد سعد عبدالحفيظ، وهشام يونس، ومحمد الجارحي.

كانت الجمعية العمومية شهدت مساء أمس الثلاثاء، اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية؛ بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن عدد المهندسين حاضري الجمعية العمومية وصل إلى 24 ألف مهندس؛ وهو حضور تاريخي، وتوجه لهم بالشكر والتحية.

وأكد النبراوي أن جموع المهندسين جاؤوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو.

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة، وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي، وأطمئن المهندسين أن معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه إلى قسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة، وكل مَن أساء إلى مصر وأساء إلى حق نقابة المهندسين".

وأكمل نقيب المهندسين: أتقدم بطلبات لرئيس الجمهورية، أولًا بضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل مَن تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين، وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى القضاء.

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديدًا من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

اقرأ أيضًا:

طلبَ تدخل الرئيس.. نقيب المهندسين يعلق على مشهد الاقتحام وتكسير الصناديق