"التموين": توريد 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 3 ملايين طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن.

وقال الوزير إن السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الاحتياج.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتواصل مديريات التموين على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلوجرامات نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية.

من جهته، قال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إن المحافظة شهدت هذا العام زراعة نحو 75 ألف فدان قمح ومستهدف توريد نحو 112 ألف طن، بالإضافة إلى استقبال إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي مثل توشكى وشرق العوينات.

وأوضح خلال جولة لمتابعة عمليات توريد المحصول المحلي بصومعة المراشدة، أنه تم حتى الآن استلام 144 ألفا و219 طنا عبر 14 نقطة تجميع والتي توفر سعات تخزينية تصل إلى 232 ألف طن وتضم 4 صوامع وهي قنا التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقة تخزينية 30 ألف طن وقوص بسعة 40 ألف طن، والترامسة التابعة للشركة القابضة للصوامع بسعة 60 ألف طن والمراشدة بسعة 60 ألف طن بإجمالي 190 ألف طن.

وأضاف عبد اللطيف، أن هناك أيضا 9 شون بطاقة تخزينية 32 ألف طن وبنكر بمدينة قوص سعة 24 ألف طن، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان توريد المحصول المحلي دون معوقات مع صرف المستحقات خلال 24 ساعة من التسليم.

وأكد مدير مديرية التموين بقنا، أن زيادة معدل توريد القمح يساعد على تلبية احتياجات الدولة من الدقيق المدعم وإنتاج الخبز المدعم، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطبيق كافة الإجراءات لمنع تداول القمح خارج الإطار القانوني مع عدم السماح بنقل المحصول من محافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من المديرية.

بدوره، قال محسن أحمد جلال رئيس قطاع مطاحن مصر العليا بقنا والبحر الأحمر، إن الشركة لديها 9 صوامع في 4 محافظات وهي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان ، بالإضافة إلى 11 شونة و 4 بناكر.

وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 218 ألفا و330 طنا و132 كيلو قمح محلي حتى أمس بتلك الصوامع والشون، حيث بلغت الكميات الموردة بمحافظة سوهاج 55 ألفا و182 طنا و 356 كيلو، وقنا 68 ألفا و 386 طنا و641 كيلو، و الأقصر 16 ألفا و455 طنا 695 كيلو ، وأسوان 78 ألفا و305 أطنان و 44 كيلو.

وأوضح جلال أن الشركة لديها 19 مطحنا، 6 منها في سوهاج و3 في أسوان و3 في الأقصر.

وأشار إلى أن محافظة قنا لديها 7 مطاحن تابعة للشركة بواقع 2 في مدينة قنا و 2 أخريين بمدينة قوص و 2 في نجع حمادي و مطحن فرشوط بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن دقيق يومياً.

وأوضح أنه تم تطوير جميع خطوط الإنتاج خلال العام الحالي 2023 بتكلفة استثمارية بلغت 12 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجري تطوير مطحن رمسيس بنجع حمادي بواسطه شركة بوهلر السويسرية بطاقة إنتاجية 150 طنا يوميا .

وأشار جلال إلى أن 50٪ من إنتاج الدقيق بالمطاحن موجه للمخابز البلدية وذلك لإنتاج الخبز المدعم، والباقي لصالح مستودعات الدقيق.

من جهته، أكد المهندس مصطفى صديق المشرف العام على صوامع وجهة قبلي بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، استمرار استقبال محصول القمح المحلي من المزراعين بالإضافة إلي إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي .

وأوضح أن صومعة المراشدة بمدينة قنا تم افتتاحها عام 2017 باستثمارات نحو 200 مليون جنيه، وتصل سعتها التخزينية 60 ألف طن وتتكون من 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للواحدة، مؤكداً أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للمزراعين لضمان للتوريد بسهولة ودون معوقات.

وأشار صديق إلى أن الصومعة استقبلت حتى الآن 30 ألفا و 595 طن قمح من إجمالي الكميات المستهدفة، منها 28 ألف طن تم استلامها من مزراع توشكى وشرق العوينات، لافتا إلى تواصل عمليات التوريد حتى انتهاء الموسم في 31 أغسطس المقبل.

وأوضح صديق أن الشركة القابضة للصوامع تستهدف زيادة السعات التخزينية بواقع 750 ألف طن بمحافظات الوجه القبلي لتكون جاهزة لاستقبال المحصول المحلي بالموسم الجديد 2024 .

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء صومعة جديدة بقرية دندرة بمحافظة قنا سعة تخزين 90 ألف طن وأخرى بتوشكى سعة 300 ألف طن.

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا زيادة الطاقات التخزينية في 7 مواقع أخرى، منها صومعة المراشدة بواقع 50 ألف طن لتصبح 110 آلاف طن، وصومعة الترامسة بطاقة 30 ألف طن لتصبح 90 ألف طن، والمفالسة بأسوان 60 ألفا لتصبح 120 ألف طن، وصومعة أسيوط سيتم رفع طاقتها التخزينية بواقع 40 ألف طن لتصبح 100 ألف طن .

وأضاف أن الخطة تشمل رفع الطاقات التخزينية لصومعة الشيخ فضل بالمنيا بواقع 60 ألف طن لتصبح 120 ألف طن، والبهنسه 30 ألف طن لتصبح 90 ألف طن ، واطفيح بالجيزة بواقع 90 ألف طن لتصبح 120 ألف طن.