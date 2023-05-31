الحوار الوطني.. مقترحات المجلس العالمي لتعليم الكبار بشأن "الأعلى للتعليم والتدريب"

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة سهام نجم، نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، إنها توافق على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب؛ ولكن هناك بعض التعديلات يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

وأضافت نجم، خلال كلمتها بجلسة التعليم بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اليوم الأربعاء: منذ سنة 1961 تم إصدار عشرات القوانين الخاصة بالتعليم؛ 50% من تلك القوانين تم إصدارها في الخمس عشرة سنة الماضية.

واقترحت نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار أن يتم إنشاء الشكل الجديد المعني لهذه المهمة تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم والتعلم والبحث العلمي والتدريب، ويترأس رئيس الجمهورية مباشرةً هذا المجلس، ويعمل في إطار عقد اجتماعي تربوي جديد.

وتابعت نجم: مهمة الهيئة أو المفوضية الجديدة أن تكون قادرة على التنظيم والتنسيق والتكامل بين جميع الهيئات، وأن تكون قادرة على النهوض بمنظومة التعليم في مصر.