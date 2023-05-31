40 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، وهناك أيضا فرص أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية ،

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 40 28

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 38 26

دمياط 34 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 40 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 36 20

كاترين 30 16

الطور 36 22

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 37 25

العلمين الجديدة 36 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 36 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 40 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27