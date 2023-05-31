منسق الحوار الوطني: مواد قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم قابلة للنقاش

كتب- إسلام لطفي

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء أعلن خلال الثلاثاء الماضي في إحدى جلسات المحور الاقتصادي، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الاستثنائية للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المنعقدة: الحوار الوطني يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأكد أن إدارة الحوار لن تكتفي بجدول الأعمال ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما يحدث الآن.

وأشار إلى أن الجميع له الحق في الاعتراض على كل الأفكار التي جاءت في مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.