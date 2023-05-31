اليوم المتمم والأخير لـ"قرن" مايو.. لماذا شعر المصريون بطول هذا الشهر؟

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

"إمتى شهر مايو يخلص؟ رأس السنة هنحتفل به آخر مايو.. اليوم هو اليوم المتمم والأخير لقرن مايو.. وبكرة هيبدأ شهر يونيو".. هكذا بدأ رواد السوشيال ميديا والمشاهير بتداول هذه العبارات على شكل "كوميكس ونكات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة الشعور بطول شهر "مايو".

يرجع هذا الشعور إلى مرور الكثير من الأحداث خلال هذا الشهر، وفقًا لتصريحات الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

وقال فرويز، في خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن هذا الشعور الذي امتلك المواطنين تجاه طول شهر مايو يرجع إلى المرور بأحداث كثيرة خلال هذا الشهر؛ حيث بدأ الشهر بعد أيام من شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، ثم المرور بالامتحانات وانتظار نتائجها، ومن ثم بدء الاستعداد لعيد الأضحى، معلقًا: "مررنا بأربع أو خمس أحداث خلال هذا الشهر، الشعب المصري له ميزة وهي أنه يحول ضغوطه إلى نكات؛ كي يتخلص من الضغط النفسي".

وأضاف استشاري الطب النفسي: المواطن المصري بيتخلص من هذه الضغوطات التي يمر بها من خلال النكات أو التنمر على شهر من الشهور أو التنمر على ذاته؛ فأكثر شعب يتنمر على ذاته هو الشعب المصري، لذا عبروا عن الضغوطات الحياتية في صورة إسقاط على شهر مايو".

وأشار فرويز إلى أن هذه الضغوط سببها أن المواطنين قاموا بصرف رواتبهم مبكرًا قبل عيد الفطر المبارك، قائلًا: "طبعًا المرتبات خلصت في تجهيزات العيد فكل هذا عبء على المواطن؛ فبيعبر عن ضيقته وضغطه من خلال التنمر على الشهر بقول مثل هذه العبارات: قرن السنة أو قرن مايو".

ونشر الفنان محمد هنيدي، في إسقاط على طول شهر مايو، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "اليوم هو اليوم المتمم والأخير لقرن مايو.. وبكرة هيبدأ شهر يونيو".

وقال أحد رواد السوشيال ميديا، عبر "فيسبوك"، يُدعى "محمود": "أنا خايف لا بكرة يطلع ٣٢ مايو"، لتنهال عليه التعليقات؛ منها: "أنا فاكر أول مايو.. كانت الدنيا فيها خير، والناس بيحبوا بعض".

وعلق آخرون قائلين: "بقالنا 3 سنين في مايو"، و"اللي بيحصل في مايو ده مش طبيعي"، و"هو كده كده هيخلص، طب بعد ما يخلص هيحصل إيه، ما هو احنا مش مستنين حاجة".