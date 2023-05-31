القوى العاملة: استرداد 3 ملايين جنيه مستحقات ورثة عمال مصريين بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب في الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 ألفاً و 361 ريال سعودي، بما يعادل 3 ملايين و 364 ألفاً و 80 جنيه مصرى تقريباً.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : ناصر .م .ف ، إبراهيم. ش.ع ، هيبة . م . ح ، ورمضان.ع.أ ، وانور .ع ، عبدالدايم . ح. م ، ، الدسوقى . أ . م ، محمد . أ . ح ، أحمد . م . م ، هلال. ح . م ، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعي بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي، أن المكتب يتابع أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ، وإرسال الشكاوى والإستفسارات .